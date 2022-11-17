Мужчина погиб при наезде поезда во Владивостоке

Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели мужчины на железной дороге во Владивостоке. Потерпевшего сбил поезд.

Трагедия произошла на перегоне станций Угловая – Пост 16 ноября. По данным транспортного управления МВД, 50-летний мужчина шел домой от своей сестры вдоль железной дороги, не соблюдая безопасную дистанцию от путей. Потерпевший не заметил, что сзади приближается поезд, пишет ИА PrimaMedia.

Машинист применил экстренное торможение. Тем не менее вихревым потоком пешехода затянуло под колеса поезда. От полученных травм потерпевший скончался.

12 ноября сообщалось о наезде поезда на мужчину в Брянской области. Потерпевший перемещался по путям и не реагировал на сигналы машиниста.