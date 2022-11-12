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Мужчина попал под поезд в Брянской области

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Поезд насмерть сбил мужчину в селе Белые Берега в Брянской области. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на сообщения местных жителей.

По их словам, пожилой мужчина, передвигаясь по железнодорожным путям, не реагировал на сигналы приближающегося состава.

На место инцидента выезжали спасатели, однако мужчина скончался до их приезда.

В конце октября поезд, следовавший из Екатеринбурга в Курган, сбил женщину, которая шла вдоль путей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

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