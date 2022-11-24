Храмовый комплекс с велодорожками построят под Нижним Новгородом

В городе Дзержинске Нижегородской области возведут храмовый комплекс с воскресной школой. Соответствующая документация опубликована на сайте регионального министерства градостроительной деятельности.

Уточняется, что комплекс появится на улице Терешковой. Он займет участок в 4,6 га. В составе комплекса будет одноэтажный храм, двухэтажная воскресная школа, духовный центр и дом причта.

Возведут комплекс в четыре этапа. На этапе благоустройства территории будут обустроены подъезды к храму, парковка на 20 машино-мест, велодорожки, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде построят храмы у шести больниц. В Нижегородской митрополии создали рабочую группу, которая проинспектировала больницы города. По итогам проверки было принято решение о строительстве храмов у медицинских учреждений.