Движение в обход Ростова-на-Дону откроют в июле 2023 года

Под Ростовом-на-Дону на обходе административного центра Аксай завершили надвижку пролетов моста через реку Дон. В ближайшее время их опустят на постоянные опоры. Этот путепровод должен стать самым большим сооружением на обходе Ростова-на-Дону.

Длина моста превышает 1,9 км. На обходе планируют построить в общей сложности 15 искусственных сооружений. На некоторых участках уже начали устанавливать гидроизоляцию, барьеры и перила, приступили к бетонированию плит, сообщает RostovGazeta со ссылкой на ГК «Автодор».

Планируется открыть движение на обходе в июле 2023 года. Пока готовность объекта оценивается на 75%. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, чтобы специалисты успели к назначенному сроку собрать и сварить оставшиеся металлоконструкции и завершить работы по устройству проезжей части.

1 ноября сообщалось, что в Ростове-на-Дону открыли движение по новому участку Северного обхода, по развязке на 9-м км трассы А-280 Ростов – Таганрог, а также по южному подъезду к городу. Строительство и реконструкция завершились досрочно.