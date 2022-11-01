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В Ростове-на-Дону завершили строительство северного обхода

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Фото: Правительство Ростовской области
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В Ростове-на-Дону открыли движение по новому участку Северного обхода, по развязке на 9-м км трассы А-280 Ростов — Таганрог, и по южному подъезду к городу. Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, строительство и реконструкция этих объектов были завершены досрочно.

Перед церемонией запуска движения губернатор Василий Голубев проехал по 12-километровому участку северного обхода, на котором расположены два путепровода. Северный обход соединил областные автодороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск и Ростов-на-Дону — Таганрог и связал федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 Ростов — Таганрог на «новом качественном уровне», отметили в пресс-службе.

Протяженность примыкающей к нему новой транспортной развязки составляет почти 2 км. Трасса А-280 здесь расширена до шести полос. В результате пропускная способность участка выросла с 30 тыс. до 52 тыс. автомобилей в сутки. На развязке предусмотрены переходно-скоростные полосы для безопасного въезда на северный обход.

Губернатор отметил, что новые объекты являются составными частями Ростовского транспортного кольца, который планируется замкнуть в 2025 году. «Это повысит комфорт передвижения для жителей Ростова и соседних районов, даст возможность развития нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и прилегающих районов области. Но главное — мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова», — подчеркнул Голубев. По его словам, уже начались подготовительные работы по строительству западной хорды — следующего звена Ростовского транспортного кольца.

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