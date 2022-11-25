Подход в комплексе

Импортозамещение «в лоб» не приносит результат, компаниям нужна осмысленная стратегия перехода на отечественное ПО. Какие основные проблемы достижения цифрового суверенитета стоят перед заказчиками софта и можно ли реализовать полноценную стратегию импортозамещения с тем арсеналом продуктов, который сегодня есть в наличии?

До конца 2022 года на проекты по импортозамещению Минцифры выделит 28 млрд рублей. Еще 155 млрд поступят от бизнеса — якорных заказчиков отечественного ПО.

Это уже не первая попытка властей расшевелить отечественный IТ-рынок. В учреждениях госсектора, госкорпорациях и компаниях с госучастием давно и в больших масштабах используют отечественные программные продукты.

Но в частном бизнесе картина иная. Российских B2B-заказчиков ПО можно условно разделить на две группы: оптимистов и пессимистов.

Оптимисты еще не осознали, что прежний IТ-ландшафт решений окончательно утрачен. Даже если случится санкционная оттепель, и зарубежные вендоры вернутся, это для российского рынка будет, скорее, новым состоянием, чем дословным повторением старого. Но компании пробуют сопровождать и развивать западные решения собственными силами. Или же пытаются заморозить нынешние версии установленных приложений, полагая, что смогут работать так год, два и более.

Заказчики-пессимисты, наоборот, уверены, что возврата к старому не будет ни в какой форме. Такие компании достаточно быстро активизировались и начали выстраивать новый ландшафт прикладных систем на доступных продуктах. Это не только отечественное ПО, но и продукты на Open Source, и разработки дружественных стран.

Позиция пессимистов выглядит более осмысленной и перспективной. Но одно лишь стремление к импортонезависимости, к сожалению, не всегда приводит к ожидаемому результату. У компаний при переходе на отечественный софт возникает ряд проблем.

Первая — скудость предложений. Отечественные прикладные продукты сегодня закрывают не больше половины номенклатуры западных решений. Если же сравнивать их функциональность, это неравенство станет еще более ощутимым. Заказчики при замене ПО вынуждены отказываться от части удобных инструментов.

Вторая проблема — ограниченная практика внедрений. Отечественные IТ-решения никогда еще не внедряли так массово в различных корпоративных средах. Их узкие места еще только предстоит выявить. Компаниям-заказчикам неизбежно придется набить шишки, совместно с вендором накопить практику доработки систем. На это могут уйти годы.

Еще одна проблема — низкий уровень вендорского сервиса. У многих нет грамотно выстроенной технической поддержки. Российские вендоры за редким исключением пока не могут похвастаться отлаженными механизмами размещения технических кейсов, наличием персональных технических менеджеров.

Путь к цифровому суверенитету у каждой компании свой. Но, по нашей практике, есть рекомендации, актуальные для всех. Важно осознать необходимость цифровизации и понимать роль в ней отечественных решений. Нужен комплексный подход к стратегии цифрового развития: от построения верхнеуровневой модели до определения приоритетных направлений и поиска конкретных решений под каждую из бизнес-задач.

Потребуются и инвестиции — не только на закупку и сопровождение, но и на подготовку квалифицированного персонала. Важно тесное взаимодействие заказчиков с производителями ПО. Крупным компаниям стоит развивать собственную экспертизу по импортозамещению — например, создавать у себя песочницы отечественного ПО. Компаниям SMB можно посоветовать обращать больше внимания на облачные технологии.

Также следует обратить внимание на Реестр отечественного ПО, рекомендации ассоциаций «Отечественный софт» и «Руссофт». Наконец, важно обращаться за помощью к системным интеграторам — здесь уже накоплен большой опыт реализации проектов в области импортозамещения.

Директор по технологическому развитию IT_One Дмитрий Шилов

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