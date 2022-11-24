Четыре человека погибли при стрельбе около ТЦ в Крымске

В результате стрельбы в Крымске, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая открывшего огонь мужчину. Об этом сообщает источник «Известий».

По данным «Известий», при стрельбе также пострадал один человек.

Стрельбу устроил мужчина, который ранее проиграл суд, после чего стал преследовать бывшую супругу. Неизвестный мужчина попытался ей помочь, но был убит. Затем злоумышленник уехал к сыну и покончил с собой.

О стрельбе в Крымске ранее в четверг сообщили очевидцы, засняв произошедшее. Инцидент произошел около торгового центра «Славянский» по улице Синева. На кадрах видно, что мужчина выстрелил из оружия несколько раз.

Известно, что на место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор. По факту стрельбы организована проверка, причины произошедшего устанавливаются.