В Крымске произошла стрельба

В Крымске (Краснодарский край) 24 ноября произошла стрельба около торгового центра «Славянский» на улице Синева. Об этом сообщили очевидцы.

Они сняли на видео, как вооруженный мужчина прицеливается и стреляет. Жертва лежит на асфальте, предположительно, уже получив ранение. После этого злоумышленник стреляет в него вновь.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб человек, еще один получил ранения.

Как сообщил источник «Известий», вооруженный мужчина ранее проиграл суд бывшей супруге, после чего стал преследовать ее. Мужчина пытался ее застрелить, но она успела забежать в здание торгового центра. Помочь женщине пытался прохожий, но был убит.

По предварительным данным, открывший стрельбу мужчина покончил с собой в автомобиле у дома своего сына, с которым он также судился.

На прошлой неделе в Анапе к мужчине пришли представители энергосбытовой компании для отключения электроэнергии в связи с неуплатой. Их сопровождали двое участковых. В результате должник нанес ножевые ранения двоим полицейским.