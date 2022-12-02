День Неизвестного Солдата – 2022: история и традиции праздника

В России 3 декабря отмечают День Неизвестного Солдата — праздник, посвященный подвигам воинов, чьи имена не удалось узнать. Среди пропавших без вести солдат во всем мире самое большое количество приходится на страны бывшего СССР, поэтому для РФ том числе знаменательная дата всегда будет иметь особое значение. В 2022 году торжество приходится на субботу. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

День Неизвестного Солдата – 2022: история праздника

Отдельно почитать память павших воинов, чьи личности не были установлены, в России стали с 1966 года. Тогда 3 декабря в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы был торжественно перезахоронен у стен Кремля в Александровском саду.

О погибшем известно было лишь то, что он был рядовым, — это удалось определить по его форме. Документов при себе у него не было. Павший солдат был один из многих, чьи имена так и не были установлены. Через год, в 1967 году, на месте захоронения воздвигли скульптурный памятник, и с тех пор мемориальная композиция с Вечным огнем и аллей славы является местом поклонения для всех тех, кто не знает, как ушли из жизни родные и близкие в ходе боевых действий.

Праздничная дата, в свою очередь, была учреждена указом президента РФ в 2014 году. Тогдашний руководитель администрации российского лидера Сергей Иванов и глава государства Владимир Путин поддержали инициативу, выдвинутую членами поисковых организаций и отрядов.

День Неизвестного Солдата – 2022: традиции праздника

Праздник имеет важное значение и мрачный подтекст — в день торжества россияне вспоминают своих пропавших без вести близких вставших на защиту Родины и возлагают цветы к памятным мемориалам. С речью выступают политики и общественные деятели, на выступления приглашают ветеранов.

Школы и другие образовательные учреждения проводят уроки и лекции на тему военных лет и подвигов российских солдат.

Тематические мероприятия организуют под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто» и многие военные музеи. А в последние годы в дату праздника проводят Всероссийский патриотический форум.

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