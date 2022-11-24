К годовщине битвы за Москву в столице пройдут кинопоказы, выставки и спектакли

Столичные музеи, библиотеки и культурные центры подготовили более 80 мероприятий в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Одно из центральных событий историко-патриотической программы — презентация документального фильма, основанного на воспоминаниях жителей Зеленограда. Когда началась Великая Отечественная война, большинству героев картины было от трех до семи лет», — отметила она.

Также запланированы лекции, литературные чтения, тематические спектакли и выставка архивных фотоснимков, на которых запечатлены защитники Москвы.

Так, 27 ноября на сцене культурного центра «Зодчие» покажут поэтический спектакль «Дорогами войны», в ходе которого будет воссоздана атмосфера, которая царила в Москве в 1941 году. Актеры московского театра-студии «Профили» расскажут истории людей, которые пережили трудные времена, но при этом не утратили любовь к жизни.

4 декабря Государственный музей обороны Москвы проведет обзорную экскурсию «Великий подвиг защитников Москвы», а также устроит квест-викторину и кинопоказ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года.

На следующий день в Доме культуры «Стимул» откроется фотовыставка «Битва под Москвой». Экспозиция расскажет о мужестве защитников Родины. На снимках можно будет увидеть зенитки у Театра Советской Армии, окопы у моста на Ленинградском шоссе, дороги в «ежах» и снайперов на позиции.

7 декабря в театральной гостиной Дома Гоголя проведут лекцию, посвященную архитектуре Москвы военного периода. Слушателям расскажут, как горожане готовились встретить врага, как строились оборонительные рубежи и рождались проекты первых мемориалов для Москвы.

Кроме того, Музей Победы приглашает жителей столицы посетить экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». На площади 1,2 тыс. кв. м специалисты воссоздали декорации военного города. На выставке представлено более 1,7 тыс. экспонатов, 3,5 тыс. фотографий, документы и справочные материалы, в том числе статистические сведения о жизни Москвы в первые месяцы войны, о ходе оборонительных и наступательных операций Красной армии, управлении городским хозяйством и маскировке городских строений.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.