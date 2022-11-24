Глава Покрова уволился после возбуждения уголовного дела о махинациях с землей

Глава города Покрова Владимирской области Олег Котров подал в отставку после возбужденного против него уголовного дела о превышении должностных полномочий, связанного с махинациями с земельными участками. Об этом ТАСС 24 ноября сообщила председатель совета народных депутатов Петушинского района Елена Володина.

По ее словам, Котров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы города Покров, согласно решению совета народных депутатов, назначен Денис Рогов, до этого занимавший пост первого заместителя главы города.

В пресс-службе администрации Владимирской области также подтвердили эту информацию. Там уточнили, что Котров являлся сити-менеджером и теперь будет объявлен конкурс на замещение его должности.

О возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении Котрова сообщили 18 ноября в пресс-службе Прокуратуры Владимирской области. Ему вменяется заключение договоров купли-продажи земельных участков без торгов в отсутствие на то оснований, а также махинации с перепродажей земли. Общий ущерб от его действий оценивается в 4,9 млн рублей.

В конце июля было возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из округов Оренбурга, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Сообщалось, что чиновник распорядился захоронить отходы под землей. Так он пытался создать видимость ликвидации незаконной свалки недалеко от жилого микрорайона.