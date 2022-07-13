Глава округа Оренбурга вместо ликвидации свалки закопал ее

Уголовное дело возбуждено в отношении главы одного из округов Оренбурга. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Урал56.Ру со ссылкой на данные полиции пишет, что глава округа распорядился захоронить отходы под землей. Так он пытался создать видимость ликвидации незаконной свалки недалеко от жилого микрорайона.

Своими действиями чиновник нанес вред окружающей среде на сумму, превышающую 2,7 млн рублей.

В каком именно округе произошло правонарушение, не уточняется. Однако источник агентства в администрации Южного округа рассказал, что речь идет о бывшем главе этого округа Алексее Палагине.