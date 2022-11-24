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Первый самолет МС-21 получил ливрею авиакомпании «Россия»

ОАК: первый самолет МС-21 покрашен в ливрею авиакомпании «Россия»
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Фото: ПАО «ОАК»
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Первый самолет МС-21, принадлежащий корпорации «Иркут», получил ливрею авиакомпании «Россия». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На первоначальном этапе фирменная серо-красно-белая ливрея авиакомпании будет нанесена на три опытных самолета корпорации «Иркут» (группа «Аэрофлот»), не включенных в парк перевозчика. Далее ливрея будет наноситься на воздушные суда, уже принятые в состав флота», — говорится в Telegram-канале корпорации.

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Отмечается, что лайнер покрашен в ливрею авиакомпании в Ульяновске с использованием краски российского производства.

На следующей неделе МС-21 прибудет в летно-испытательный комплекс Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева для прохождения подготовки к полетам в подмосковный Жуковский. В дальнейшем опытный образец МС-21 будет эксплуатироваться корпорацией «Иркут» (госкорпорации «Ростех») для обучения пилотов-инструкторов авиакомпании «Россия».

В свою очередь в авиакомпании отметили, что на данный момент лайнер МС-21 проходит программу импортозамещения и еще не может быть внесен в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки.

Ранее, 24 июня, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» рассказал, что самолет МС-21 впитал в себя последние достижения науки и техники. По его словам, самолет МС-21 современнее, технологичнее, комфортнее и экономичнее, чем Boeing и Airbus.

МС-21 относится к семейству российских пассажирских самолетов нового поколения. Их будут выпускать в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест. Затем они поступят в парк «Аэрофлота».

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