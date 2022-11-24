Стала известна причина смерти 24-летнего бобслеиста Банькова
Российский бобслеист Максим Баньков умер из-за онкологического заболевания. Об этом 24 ноября сообщил начальник сборной команды России по бобслею Максим Тестов.
«Причина смерти — лимфома, он умер в больнице в Москве. Федерация бобслея России полностью занимается транспортными вопросами и организацией похорон», — приводит его слова «РИА Новости».
Церемония прощания состоится в пятницу в 11:00 (7:00 мск) в Красноярске. Баньков будет похоронен на Бадалыкском кладбище.
Накануне «Спорт-Экспресс» сообщил, что Баньков скончался в возрасте 24 лет. В Федерации бобслея России заявили, что он умер после тяжелой болезни.
В 2020 году Баньков завоевал серебро молодежного чемпионата Европы в соревнованиях четверок.