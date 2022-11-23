Умер 24-летний бобслеист Баньков

Умер 24-летний бобслеист Максим Баньков. Об этом 23 ноября сообщила Федерация бобслея России в Telegram-канале.

«Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей», — говорится в заявлении.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Банькова.

В 2020 году Баньков завоевал серебро молодежного чемпионата Европы в соревнованиях четверок.