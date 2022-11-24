Путин участвует в конференции по развитию искусственного интеллекта. Трансляция

Президент России Владимир Путин 24 ноября выступает перед участниками международной конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — сообщала накануне пресс-служба Кремля.

Ожидается, что на встрече ведущие эксперты в области искусственного интеллекта, представители бизнеса, государства и научного сообщества обсудят вопросы развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Путин принимает участие в конференции в четвертый раз. Первое выступление главы государства в рамках форума состоялось в 2019 году в офлайн-режиме.