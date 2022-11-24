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В Госдуме ответили на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию

Депутат ГД Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал украинскую петицию о переименовании России в Московию и заявил, что Украину нужно переименовать в американскую колонию Бандерштат.

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«Подобные петиции — очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются самовыражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат», —сказал он в беседе с «РИА Новости» 24 ноября.

Шеремет также подчеркнул, что Украина стала подконтрольным США государством, где создан рассадник национализма.

«Украина стала рассадником нацизма и национализма, чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами. США используют Украину и украинский народ для решения своих проблем и обогащения. Американцам Украина нужна временно. Как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии», — резюмировал депутат.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию. Петиция появилась на сайте днем в среду и к настоящему времени набрала около 50 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого, 31 августа прошлого года, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь. Так она ответила на заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявлял о необходимости сменить название страны на Русь-Украина.

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