«Мосфильм» опубликовал кадры последних минут жизни актера Урбанского спустя 57 лет

«Мосфильм» в среду, 23 ноября, опубликовал кадры последних минут жизни актера Евгения Урбанского, который погиб на съемках фильма «Директор» 57 лет назад.

Пленка была обнаружена в одном из служебных помещений «Мосфильма» случайно. Так, во время масштабных внутренних инспекций специалисты нашли негатив с рабочими моментами съемки картины «Директор». На пленке были пометки «Весьма важно!» и «Урбанский».

При просмотре материала выяснилось, что найденная пленка содержит документальную запись трагической гибели артиста на съемочной площадке.

«Для нас это неожиданная и, без преувеличения, удивительная находка. Документальные трагичные кадры, которые проливают свет на события более чем полувековой давности!» — заявил главный инженер-технолог «Мосфильма» Алексей Сеньковский.

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не знал о существовании этих кадров ранее.

«Хотя в то время я еще учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского — он был знаменитым актером, любимцем советского зрителя. Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс», — отметил Шахназаров.

Всего на пленке содержится запись четырех дублей, последний из которых стал решающим.

Евгений Урбанский погиб в 1965 году, когда актеру было 33 года. На съемках «Директора» в 40 км от Бухары в сцене проезда открытого автомобиля по барханам машина на скорости подпрыгнула, перевернулась и придавила актера. Урбанского госпитализировали с переломом свода черепа, он скончался в больнице.

Евгений Урбанский — советский актер театра и кино, наиболее известный по ролям в кинофильмах «Коммунист» и «Чистое небо».