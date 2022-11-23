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«Мосфильм» опубликовал кадры последних минут жизни актера Урбанского спустя 57 лет

«Мосфильм» опубликовал кадры смертельной аварии с участием актера Евгения Урбанского спустя 57 лет
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Фото: mosfilm.ru
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«Мосфильм» в среду, 23 ноября, опубликовал кадры последних минут жизни актера Евгения Урбанского, который погиб на съемках фильма «Директор» 57 лет назад.

Пленка была обнаружена в одном из служебных помещений «Мосфильма» случайно. Так, во время масштабных внутренних инспекций специалисты нашли негатив с рабочими моментами съемки картины «Директор». На пленке были пометки «Весьма важно!» и «Урбанский».

При просмотре материала выяснилось, что найденная пленка содержит документальную запись трагической гибели артиста на съемочной площадке.

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«Для нас это неожиданная и, без преувеличения, удивительная находка. Документальные трагичные кадры, которые проливают свет на события более чем полувековой давности!» — заявил главный инженер-технолог «Мосфильма» Алексей Сеньковский.

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не знал о существовании этих кадров ранее.

«Хотя в то время я еще учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского — он был знаменитым актером, любимцем советского зрителя. Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс», — отметил Шахназаров.

Всего на пленке содержится запись четырех дублей, последний из которых стал решающим.

Евгений Урбанский погиб в 1965 году, когда актеру было 33 года. На съемках «Директора» в 40 км от Бухары в сцене проезда открытого автомобиля по барханам машина на скорости подпрыгнула, перевернулась и придавила актера. Урбанского госпитализировали с переломом свода черепа, он скончался в больнице.

Евгений Урбанский — советский актер театра и кино, наиболее известный по ролям в кинофильмах «Коммунист» и «Чистое небо».

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