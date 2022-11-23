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Сбивший насмерть ребенка водитель «КамАЗа» отправлен под домашний арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Никулинский районный суд отправил до 21 января 2023 года под домашний арест мужчину, сбившего в Москве насмерть ребенка. Об этом сообщили 23 ноября в столичной прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Свою вину он признал частично.

21 ноября обвиняемый, находясь за рулем грузового автомобиля «КамАЗ», не уступил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Родниковая дорогу 10-летней девочке, совершив наезд на ребенка. Школьница скончалась на месте.

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