Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленскокому предложили переименовать Россию в Московию
Мир
Россия готова предоставить площадку для встречи Эрдогана и Асада
Мир
США включили в новый пакет помощи Украине боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS
Экономика
Польша и Прибалтика сочли слишком щедрым потолок цен на нефть из РФ в $65
Мир
Россия учтет реакцию Польши на ракетный инцидент в дальнейших отношениях
Общество
Блогера Некоглая отправили из Москвы в Ереван
Мир
Более половины жителей Германии сократили расходы из-за инфляции
Армия
В Севастополь прибыли вызволенные из украинского плена российские бойцы
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о сильной гололедице в ближайшие дни
Происшествия
Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Благовещенске
Мир
В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Мир
В сейме Польши недовольны назначением Мельника в МИД Украины

Каждый третий житель РФ оказался потомком представителей двух и более этносов

Genotek: русские чаще всего образуют пары и обзаводятся детьми с белорусами, украинцами и татарами
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди населения России 33% потомков от брака между людьми разных национальностей. Таким образом, каждый третий житель страны является потомком представителей двух и более этносов. Это выяснили ученые медико-генетического центра Genotek, с результатами исследования 24 ноября ознакомились «Известия».

Достояние республик: как найти этнокультурное наследие
Выявлением ценных объектов займется Минкульт

За основу исследования специалисты взяли выборку из генетической базы данных клиентов компании: 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. Так ученые определили, представители каких народов чаще других образуют смешанные семьи.

Выяснилось, что представители русского этноса чаще всего образуют пары и обзаводятся детьми с белорусами (22,6%), украинцами (20,3%), ашкеназскими евреями (14,9%), татарами (14,1%). Менее распространены союзы с мордвой (6,87%) и армянами (3,2%). Среди других народов, населяющих Россию, часто встречаются семьи, где один из родителей ашкеназский еврей, а другой — белорус или украинец.

Кроме того, распространены союзы между украинцами и белорусами, белорусами и татарами, башкирами и татарами, татарами и чувашами, белорусами и украинцами, мордвой и татарами, а также бурятами, монголами и казахами.

В то же время самыми редкими сочетаниями стали метисы ашкеназских евреев и корейцев, армян и удмуртов, татар и французов.

Специалисты Genotek подготовили интерактивную карту с тридцатью самыми распространенными этносами, проживающими на территории России. Изучив ее, можно проследить, насколько часто те или иные этносы создают пары с другими этносами: чем светлее квадрат пересечения, тем чаще встречаются такие союзы.

Как отметил директор по продукту центра Genotek Александр Ракитько, полиэтнические семьи — довольно распространенное явление в РФ и в мире. И это неудивительно, поскольку Россия выделяется богатым многообразием этносов в силу ее уникальных географических, природно-климатических условий и исторических событий.

«Кроме славянских групп населения (русские, украинцы, белорусы, поляки), на территории страны издавна проживают и представители других народностей (в том числе малых): тюркской (татары, башкиры, чуваши, тувинцы и другие), финно-угорской (мордва, удмурты, марийцы, карелы, вепсы, водь) и кавказской (чеченцы, грузины, лезгины, ингуши и т.д.), а также армяне и ашкеназские евреи — кратко всех не перечислить. Каждый из этих народов обладает собственной самобытной культурой, которая развивалась с древнейших времен», — подчеркнул Ракитько.

Инфографика

В октябре специалисты Genotek определили народности России с наибольшим числом генов неандертальцев. Ими оказались народы Сибири, Крайнего Севера и Волго-Уральского региона. При этом наименьшее количество мутаций неандертальцев обнаружено среди дагестанцев, чеченцев, армян и горских евреев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022