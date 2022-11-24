Каждый третий житель РФ оказался потомком представителей двух и более этносов

Среди населения России 33% потомков от брака между людьми разных национальностей. Таким образом, каждый третий житель страны является потомком представителей двух и более этносов. Это выяснили ученые медико-генетического центра Genotek, с результатами исследования 24 ноября ознакомились «Известия».

За основу исследования специалисты взяли выборку из генетической базы данных клиентов компании: 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. Так ученые определили, представители каких народов чаще других образуют смешанные семьи.

Выяснилось, что представители русского этноса чаще всего образуют пары и обзаводятся детьми с белорусами (22,6%), украинцами (20,3%), ашкеназскими евреями (14,9%), татарами (14,1%). Менее распространены союзы с мордвой (6,87%) и армянами (3,2%). Среди других народов, населяющих Россию, часто встречаются семьи, где один из родителей ашкеназский еврей, а другой — белорус или украинец.

Кроме того, распространены союзы между украинцами и белорусами, белорусами и татарами, башкирами и татарами, татарами и чувашами, белорусами и украинцами, мордвой и татарами, а также бурятами, монголами и казахами.

В то же время самыми редкими сочетаниями стали метисы ашкеназских евреев и корейцев, армян и удмуртов, татар и французов.

Специалисты Genotek подготовили интерактивную карту с тридцатью самыми распространенными этносами, проживающими на территории России. Изучив ее, можно проследить, насколько часто те или иные этносы создают пары с другими этносами: чем светлее квадрат пересечения, тем чаще встречаются такие союзы.

Как отметил директор по продукту центра Genotek Александр Ракитько, полиэтнические семьи — довольно распространенное явление в РФ и в мире. И это неудивительно, поскольку Россия выделяется богатым многообразием этносов в силу ее уникальных географических, природно-климатических условий и исторических событий.

«Кроме славянских групп населения (русские, украинцы, белорусы, поляки), на территории страны издавна проживают и представители других народностей (в том числе малых): тюркской (татары, башкиры, чуваши, тувинцы и другие), финно-угорской (мордва, удмурты, марийцы, карелы, вепсы, водь) и кавказской (чеченцы, грузины, лезгины, ингуши и т.д.), а также армяне и ашкеназские евреи — кратко всех не перечислить. Каждый из этих народов обладает собственной самобытной культурой, которая развивалась с древнейших времен», — подчеркнул Ракитько.

В октябре специалисты Genotek определили народности России с наибольшим числом генов неандертальцев. Ими оказались народы Сибири, Крайнего Севера и Волго-Уральского региона. При этом наименьшее количество мутаций неандертальцев обнаружено среди дагестанцев, чеченцев, армян и горских евреев.