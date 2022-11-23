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Время в дело

Журналист «Спорт-Экспресса» Александр Бобров — о том, почему футбольные матчи будут длиться больше 100 минут
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Ничего удивительного в том, что матчи чемпионата мира — 2022 длятся настолько долго, нет. Во время подготовки к турниру арбитрам дали строгое указание — добавлять больше минут к основному времени обоих таймов, компенсируя любые потери. К тому же заранее было известно, что на все игры ЧМ будет назначаться резервный помощник судьи, который ведет более детальный учет потерянного времени.

Уже тогда стало ясно, что матчи будут длиться не меньше 100 минут — в зависимости от числа забитых голов, продолжительности их празднования, количества травм и замен, частоты и длительности вмешательств ВАР, а также времени, потраченного на пробитие пенальти.

Арбитр Рафаэл Клаус добавил к матчу Англия — Иран (6:2) 14 минут в первом тайме и еще 10 — во втором. Ничего нового с точки зрения правил игры в этом нет. Просто мы к такому не привыкли. Зачастую наши рефери стремятся как можно быстрее дать свисток на перерыв или завершить матч. И не только наши. Потому чистое время игры обычно составляет от 49 до 55 минут. Этого, конечно, мало. Перед ЧМ-2022 судьям напомнили о необходимости более тщательного подхода к этому вопросу.

Вторая причина того, что произошло в понедельник, — травма иранского вратаря. Помощь ему оказывали около восьми минут. Но и без того добавленное время впечатлило рядовых болельщиков. Интересно, что теперь скажут судейские руководители ФИФА Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка, как отреагируют тренеры и футболисты? Будет ли что-то подобное применяться и в клубных турнирах? Пока на эти вопросы нет ответов.

Если говорить непосредственно про работу арбитров в Катаре, то первый и пока единственный судейский скандал случился в матче Аргентины и Саудовской Аравии (1:2). На 63-й минуте матча арбитр Славко Винчич ошибочно не назначил пенальти в пользу аргентинцев. В том эпизоде Яссир Аль-Шахрани совершил безрассудный фол — он прыгнул в направлении Николаса Отаменди и, когда тот уже сыграл в мяч, ударил соперника шипами в голеностоп. Винчич с его позиции вряд ли видел детали единоборства. Видеоарбитр Пол ван Букел в действия словенца не вмешался. Правильным решением было бы наказание Аль-Шахрани 11-метровым ударом и желтой карточкой.

Не обошлось и без курьеза. Во втором тайме матча Франция — Австралия (4:1) бригада арбитров допустила неприемлемую для турнира такого уровня ошибку. Четвертый судья Салима Мукансанга на 73-й минуте после гола Оливье Жиру разрешила выйти на замену двум австралийцам: Гарангу Куолу и Аверу Мабилу. А ушел с поля только Райли Макгри.

Режиссер трансляции акцентировал внимание на голе Жиру, а саму процедуру замен показали мельком. Но очевидно, что судья Виктор Гомес даже дал сигнал на возобновление матча — был слышен свисток. Но буквально через пару секунд он остановил встречу и предложил Крейгу Гудвину покинуть поле. Тот оказался лишним в составе австралийцев — двенадцатым футболистом.

Получается, что эта команда вопреки всем правилам успела сыграть, пусть и две секунды, в необычном большинстве?

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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