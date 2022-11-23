Задержан наехавший на Honda на сотрудника ГИБДД в Новой Москве
Задержан водитель, который на Honda наехал на инспектора ГИБДД в Новой Москве. Об этом 23 ноября сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
21 ноября в поселении Вороновское водитель автомобиля Honda проехал на красный сигнал светофора и был остановлен инспектором ГИБДД. На просьбу предъявить документы мужчина резко тронулся с места, совершив наезд на сотрудника Госавтоинспекции. После этого он скрылся с места происшествия.
«В короткие сроки установлено местонахождение подозреваемого 1991 года рождения, он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия», — говорится в заявлении СК по Москве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.