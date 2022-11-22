В Москве ищут совершившего наезд на инспектора ГИБДД водителя

Полиция разыскивает водителя, совершившего наезд на сотрудника Госавтоинспекции в Новой Москве. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 21 ноября в поселении Вороновское. Водитель автомобиля Honda проехал на красный сигнал светофора и был остановлен инспектором ГИБДД. На просьбу предъявить документы мужчина резко тронулся с места, совершив наезд на полицейского. После этого он скрылся с места происшествия.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В настоящее время, как отметили в ведомстве, он уже приступил к службе.

По факту наезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Днем ранее сообщалось, что в центре Грозного ликвидировали напавшего на сотрудника ГИБДД мужчину. Злоумышленник напал с ножом на полицейского, нанеся ему смертельные ранения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы преступления и выясняют, были ли у нападавшего сообщники.