Оленеводы Заполярья в 2023 году получат субсидии

В проекте бюджета Мурманской области в 2023 году предусмотрели субсидии для оленеводов. Вопрос рассматривали депутаты на заседании комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Так, в следующем году оленеводам начнут частично возмещать затраты на идентификацию и зоотехнический учет домашних северных оленей, на переработку мяса для поставок в школы, на модернизацию и обновление материально-технической базы оленеводческих хозяйств, пишет ИА «Би-порт».

Кроме того, в следующем году продолжатся мероприятия по ликвидации экологического ущерба в муниципалитетах.

В начале ноября сообщалось, что с острова Кильдин в Баренцевом море вывезли весь металлолом. С июля по конец октября остров освободили примерно от 570 т мусора. А всего за пять лет с Кильдина вывезли порядка 964 т «наследия» советских времен.

Ранее представители экологических организаций ликвидировали экологический ущерб на острове Котельный в море Лаптевых.