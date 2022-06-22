Остров в Баренцевом море очистят от металлолома

На восточной части острова Кильдин, расположенного в Баренцевом море, проводят мероприятия по очистке территории. Экологический взвод Кольской флотилии Северного флота собирает металлолом, а два добровольца от Российского географического общества режут металл для утилизации.

Экологам предстоит собрать металлический мусор, который лежит на острове с советских времен, когда там действовало несколько воинских частей. Металлолом отвезут на побережье к местам накопления, а затем вывезут на полигон. К середине августа экологи должны собрать более 600 т металлического мусора.

За прошедшие два года личный состав взвода вывез с острова порядка 700 т металлолома. Для этого использовались десантные корабли и катера.

Ранее представители экологических организаций ликвидировали экологический ущерб на острове Котельный в море Лаптевых. Там расположена военная база «Северный клевер». За пять лет было вывезено более 3,5 тыс. т металлолома. В основном это бочки из-под топлива и ГСМ. Их прессовали и укладывали в морские контейнеры для вывоза на судах, пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области за последние 10 лет выросло в два раза число рыбоводных участков. Количество организаций, которые занимаются выращиванием товарной рыбы, увеличилось в три раза.