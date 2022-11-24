В России стали чаще угонять автомобили бизнес-класса

С начала 2022 года интерес злоумышленников к автомобилям BMW, Land Rover и Genesis увеличился в два раза, а число обращений об угоне Mercedes возросло на треть. Об этом «Известиям» 24 ноября сообщила компания «Ренессанс страхование».

Рост числа угонов в РФ автомобилей бизнес-класса могло спровоцировать открытие границ в СНГ с целью перегона машин в другие страны содружества, отметили эксперты страхового рынка, уточнив, что одной из главных причин угонов таких машин является дефицит запчастей для авто известных и дорогих брендов.

«С учетом приостановки импорта в Россию деталей иностранных автомобилей не исключено, что совсем скоро на запчасти начнут разбирать и иномарки представительского класса. Сейчас самыми проблемными брендами с точки зрения дефицита запчастей остаются BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM и Porsche», — рассказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Несмотря на интерес к автомобилям бизнес-класса, самыми популярными среди автоугонщиков остаются автомобили массового сегмента.

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских Hyundai и Kia. Если оценивать частоту угонов по моделям, то лидируют автомобили Hyundai Sonata и Santa Fe. По итогам III кварталов 2022 года частота угонов этих моделей составила 3,1 на каждую тысячу застрахованных машин. На третьем месте по динамике угонов оказался Mercedes-Benz GLE — две машины на тысячу застрахованных.

В пятерку моделей с растущим интересом среди угонщиков страховая компания отметила корейские кроссоверы Kia Sorento и Hyundai Tucson.

14 ноября по данным информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», выяснилось, что резко выросли средние цены на запчасти для автомобилей Honda (59%), Volvo (51%), Mazda (49%), Land Rover (46%), Infiniti (42%), BMW и Mercedes-Benz (41%), а также Suzuki и Audi (38%). Рост средней стоимости запчастей для отечественных автомобилей составил 12%.