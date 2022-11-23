Кибермошенники похитили у россиян в III квартале почти 4 млрд рублей
Кибермошенники стали обманывать россиян реже, но на большие суммы. Об этом свидетельствуют обнародованные 23 ноября данные Банка России (ЦБ).
Число случаев хищения денег в III квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тыс. При этом общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, возрос на 23,9%, практически до 4 млрд рублей.
В ЦБ отметили, что за время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов.
Ранее, 20 октября, сообщалось, что в России мошенники пытаются украсть пароли через бот в Telegram. Пользователям предлагают пройти «ложную» верификацию.
До этого, 14 октября, гендиректор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов заявил, что в России растет популярность рассылок по электронной почте и в мессенджерах сообщений с кричащими заголовками, в которых содержится, например, оценка геополитической или экономической ситуации в стране. Нередко к таким сообщениям прикреплены ссылки, при переходе по которым пользователь может стать жертвой кибермошенника.