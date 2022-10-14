IT-эксперт предупредил россиян о самых коварных уловках кибермошенников

Россияне всё чаще сталкиваются с киберугрозами, в основе которых лежит использование социальной инженерии. Об этом генеральный директор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов рассказал в пятницу, 14 октября. Также он предупредил россиян о наиболее коварных уловках кибермошенников.

«В текущих условиях угрозы с использованием социальной инженерии становятся все более изощренными. Этому способствуют большое количество источников информации, которые дезориентируют человека в информационном пространстве, а также обостренная геополитическая ситуация, создающая благоприятные условия для воздействия на людей», — сказал глава «Иннотеха» в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, именно по этой причине растет популярность рассылок по электронной почте и в мессенджерах сообщений с кричащими заголовками, в которых содержится, например, оценка геополитической или экономической ситуации в стране. Нередко к таким сообщениям прикреплены ссылки, при переходе по которым пользователь может стать жертвой кибермошенника.

Харитонов подчеркнул, что преступники заманивают жертву, вызывая интерес большим количеством информации, якобы полученной сложными путями, например с помощью инсайдера или в результате взлома.

«Такая тактика нацелена не на технические защитные решения, а на психологические особенности человека — любопытство и страх неопределенности», — объяснил эксперт.

Харитонов напомнил, что одной из самых серьезных угроз, нацеленных именно на россиян, стали размещенные под видом банковского ПО вредоносные приложения для смартфонов.

23 сентября «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную спам-кампанию, которая пытается украсть учетные данные организаций с помощью программы-стилера Agent Tesla. IT-компания уточнила, что злоумышленники создают рассылки в интернете для кражи учетных данных организаций по всему миру, в том числе и России.

Ранее, 25 августа, Центробанке России сообщили об уменьшении активности кибермошенников во II квартале 2022 года. Число случаев хищения средств снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%. В ЦБ отметили, что общий размер ущерба, нанесённого злоумышленниками, сократился на 5,5%, до 2,8 млрд рублей, передает RT.