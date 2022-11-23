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Первый Саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России пройдет в рамках Винодельческого форума
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Первый Саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России пройдет в рамках Винодельческого форума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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АВВР — федеральная саморегулируемая организация, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства России. Функции и полномочия АВВР определены Федеральным Законом «О виноградарстве и виноделии в РФ». В рамках Саммита будут подведены итоги деятельности АВВР за год с момента основания, а также будут очерчены перспективы развития по ключевым направлениям работы, таким как мониторинг состояния виноградных насаждений, разработка дополнительных стандартов для оценки качества вина, развитие инструментария отчетности членов АВВР и выдача знаков «Вино России».

Модератором саммита выступит Алексей Плотников, исполнительный директор ФСРО АВВР. Среди спикеров: Дмитрий Киселев, Председатель Правления ФСРО АВВР, Владимир Гончаров, руководитель Ростовского виноградо-винодельческого совета АВВР, Борис Титов, основатель ПАО «Абрау-Дюрсо», Анатолий Корнеев, вице-президент Simple, Алексей Скляров, председатель Совета малых виноделов АВВР.

«АВВР существует первый год. Для нас важно подвести его итоги, рассказать о проделанной работе и наметить следующие шаги. В винодельческой отрасли России форматом таких обсуждений был Саммит виноделов, который исторически проходил, как правило, в Абрау-Дюрсо. В этом году ситуация со многих точек зрения особая, и благодаря нашим партнёрам из фонда "Росконгресс", мы проводим большой Винодельческий форум в Москве, интегрировав Саммит виноделов в деловую программу форума. Столица давно заслужила винное мероприятие такого масштаба. Уверен, что разговор будет обстоятельным, представительным и профессиональным!», подчеркнул Дмитрий Киселев.

Саммит пройдет в открытом формате и будет доступен для посещения не только членам ассоциации, но и всем зарегистрированным участникам Российского винодельческого форума. Приглашаем всех желающих на Саммит АВВР.

Зарегистрироваться в качестве участника и представителя СМИ на безвозмездной основе можно на официальном сайте Форума.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор Россельхозбанк.

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