Три человека пострадали в ДТП с мусоровозом в Омске

Мусоровоз столкнулся с пассажирским автобусом на улице Гагарина в Омске. Три человека получили травмы.

Авария произошла рано утром 23 ноября. Недалеко от остановки «Госпиталь» мусоровоз сорвался с тормоза при разгрузке мусорных контейнеров. Транспортное средство выехало на проезжую часть и врезалось в автобус «НефАЗ», сообщает ИА «Омскрегион». После этого мусоровоз съехал на тротуар.

В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров, все они являются сотрудниками АО «Омский каучук». Троих пострадавших увезли с места происшествия на машинах скорой помощи, пишет ИА «Город55».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Днем ранее в Саратове водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Травмы получили четыре человека.