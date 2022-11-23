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Три человека пострадали в ДТП с мусоровозом в Омске

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Мусоровоз столкнулся с пассажирским автобусом на улице Гагарина в Омске. Три человека получили травмы.

Авария произошла рано утром 23 ноября. Недалеко от остановки «Госпиталь» мусоровоз сорвался с тормоза при разгрузке мусорных контейнеров. Транспортное средство выехало на проезжую часть и врезалось в автобус «НефАЗ», сообщает ИА «Омскрегион». После этого мусоровоз съехал на тротуар.

В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров, все они являются сотрудниками АО «Омский каучук». Троих пострадавших увезли с места происшествия на машинах скорой помощи, пишет ИА «Город55».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Днем ранее в Саратове водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Травмы получили четыре человека.

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