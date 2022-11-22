Четыре человека пострадали при съезде авто в кювет в Саратове
В Гагаринском районе Саратова в результате съезда автомобиля в кювет пострадали трое мужчин и женщина. Об этом сообщают областная служба спасения и городска ГИБДД.
Авария произошла 22 ноября около 10:30 на 15-м км дороги Елшанка – Песчаный Умет. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.
Травмы получили автомобилист и трое его пассажиров: 54-летняя женщина, 31-летний и 56-летний мужчины, пишет ИА «Взгляд-инфо». По информации главы регионального минздрава Олега Костина, все пострадавшие являются жителями Воронежа. Их доставили в Саратовскую областную клиническую больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в ноябре в Балакове Саратовской область суд вынес приговор в отношении 51-летней женщины, совершившей ДТП с опрокидыванием на трассе. В результате аварии погибла дочь подсудимой.