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В Тульской области начали проходить реабилитацию защитники Донбасса

В Тульской области начали проходить реабилитацию подопечные службы сопровождения и поддержки ветеранов СВО «Народного фронта»
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Фото: Народный фронт
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«Народный фронт» организовал реабилитационную программу для 20 защитников Донбасса, которые были ранены в результате боевых действий. Военнослужащие начали проходить курс в Тульской области. Об этом говорится в релизе, поступившем 23 ноября «Известиям».

Специалисты проводят десятидневную реабилитацию для военнослужащих, получивших увечья, в Республиканском учебно-тренировочном центре в городе Алексин. Подопечных «Народного фронта» навестили певица Юта и телеведущий Руслан Осташко.

Помощь в организации реабилитации оказали Минтруда и соцзащиты региона и лично губернатор Алексей Дюмин. От его лица военных приветствовал первый заместитель Дмитрий Миляев.Он отметил уникальность проекта, объединившего три вида помощи — медицинскую, психологическую и социальную.

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«Пока выстраивается система работы с ветеранами, «Народный фронт» объединяет всех, кто готов адресно помогать и поддерживать бойцов, получивших тяжелые ранения, собирает ресурсы и некоммерческих организаций, и бизнеса для того, чтобы в этом важнейшем вопросе было сделано абсолютно все возможное», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Основная задача проекта — вернуть получивших тяжелые ранения и ампутации в общество и дать возможность найти себя в обычной гражданской жизни, оказать консультативную, психологическую помощь, помочь в трудоустройстве и реабилитации, а также в протезировании.

За эти дни подопечные проекта «Народного фронта» покатались на лошадях, попробовали себя в игре в регби на колясках с членами паралимпийской сборной России, в следж-хоккее, в волейболе сидя, участвовали в турнирах по фехтованию, настольному теннису, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и пулевой стрельбе, посетили зооферму.

Подопечные «Народного фронта» занимаются спортом в тренажерном зале, посещают бассейн и наблюдаются у врачей.

22 июня Госдума при поддержке президента РФ Владимира Путина приняла закон, согласно которому участники спецоперации на Украине получили статус ветеранов боевых действий. Также ветеранами будут считаться участвующие в СВО пограничники и гражданский персонал, а теперь и те, кто записался добровольцем. В свою очередь получившие ранения добровольцы смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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