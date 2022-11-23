Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продажи клуба

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может быть продан после 17-летнего владения. По данным Sky News, владельцы рассматривают различные варианты продажи, возможно, самого известного футбольного клуба в мире. Также обсуждаются частичная продажа и партнерство с третьими сторонами, передает телеканал «Известия». Официального заявления о продаже клуба пока не было, однако оно может появиться в ближайшее время. Ранее «Манчестер Юнайтед» покинул Криштиану Роналду. Стоит отметить, что в 2008 году «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов. Клуб занимает 3-е место в списке самых дорогостоящих ФК мира.

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