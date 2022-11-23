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Министр обороны Турции заявил о готовности ЗРК С-400 к использованию

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Фото: ТАСС/EPA/STR
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Зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400, закупленные Анкарой у России, готовы к использованию. Об этом 22 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте страны.

У всех свои комплексы: Турция не откажется от С-400 под давлением США
Как в Управлении оборонной промышленности республики объяснили свое решение

По его словам, установки находятся в местах постоянной дислокации.

«Когда появится какая-либо угроза, мы применим ее», — приводит словам министра телеканал NTV.

Как продолжил Акар, ЗРК С-400 необходимо время на развертывание, но для этого достаточно только часа.

Как весной 2022 года заявил «‎Известиям»‎ глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, Анкара не намерена отказываться от российских систем С-400 из-за давления США.

Анкара в 2019 году заявила, что выбрала С-400, поскольку союзники по НАТО не предоставили оружие, в частности американские системы Patriot, ‎на приемлемых для Турции условиях.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. На фоне контракта Анкара подверглась резкой критике США. Вашингтон угрожал санкциями и исключил турецкую стороны из программы создания истребителей пятого поколения F-35.

С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.

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