Министр обороны Турции заявил о готовности ЗРК С-400 к использованию
Зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400, закупленные Анкарой у России, готовы к использованию. Об этом 22 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте страны.
По его словам, установки находятся в местах постоянной дислокации.
«Когда появится какая-либо угроза, мы применим ее», — приводит словам министра телеканал NTV.
Как продолжил Акар, ЗРК С-400 необходимо время на развертывание, но для этого достаточно только часа.
Как весной 2022 года заявил «Известиям» глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, Анкара не намерена отказываться от российских систем С-400 из-за давления США.
Анкара в 2019 году заявила, что выбрала С-400, поскольку союзники по НАТО не предоставили оружие, в частности американские системы Patriot, на приемлемых для Турции условиях.
Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. На фоне контракта Анкара подверглась резкой критике США. Вашингтон угрожал санкциями и исключил турецкую стороны из программы создания истребителей пятого поколения F-35.
С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.