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Критик рассказала о русском эпизоде в новом сезоне сериала «Корона»

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Фото: Left Bank Pictures
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Самый дорогостоящий сериал Netflix сформулировал рецепт выживания монархии: все средства хороши, включая физическое устранение опасных лиц. Доказательством тому — первая в «Короне» полноценная «русская» серия, самая насыщенная в сезоне по персонажам, аллюзиям, историческим параллелям и охвату событий, считает редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова.

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«Действие «Дома Ипатьева» начинается в 1917 году и завершается в середине 1990-х. В драматургии 10-серийного сезона он приходится на точку золотого сечения, где опытные шоураннеры помещают эпизоды, подводящие промежуточный смысловой итог и дающие задел на финал.

В пятом эпизоде «Путь вперед» принцы Филипп, Чарльз и государственные деятели задаются вопросом, почему забуксовала монархия. В шестом — «Дом Ипатьева» — на него дается ответ: для спасения британской монархии все средства хороши, включая физическое устранение.

Королевская семья не стала вызволять из неволи своих родственников Романовых, потому что опасалась бунта в своей стране».

Светлана Наборщикова также отметила, что российский президент Борис Ельцин в громогласном исполнении белорусского актера Анатолия Котенева, пожалуй, самая колоритная фигура пятого сезона «Короны».

Мощный русский медведь с легкостью заполняет собой пространство. Рядом с ним не замечаешь даже королеву, не говоря уже о менее значимых персонажах, подытожила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ненастье от Романовых: почему в пятом сезоне «Короны» так много про Россию

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