Олеся Носова заняла пост гендиректора и главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда»

Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова, исполняющая обязанности руководителя «Комсомольской правды», по решению совета директоров с 22 ноября 2022 года стала гендиректором и главным редактором медиагруппы на постоянной основе.

Олеся Носова начала работать в «Комсомолке» в 1994 году, а с 2007-го заняла должность шеф-редактора сайта KP.RU. Является лауреатом многочисленных премий, в том числе премии правительства России за создание первой мультимедийной редакции, престижной профессиональной премии «Золотое перо», а также имеет благодарность Союза журналистов России за активное участие в образовательных практикумах и личный вклад в развитие региональной журналистики. В 2022 году удостоена премии «Медиаменеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа» за развитие сайта KP.RU, ставшего самым популярным СМИ в Рунете.

Олеся Носова — преемница бывшего главного редактора «Комсомольской правды», выдающегося российского журналиста и медиаменеджера Владимира Сунгоркина, который ушел из жизни 14 сентября в Приморском крае во время рабочей экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал инфаркт.

Медиагруппа «Комсомольская правда» — одна из крупнейших коммерческих российских медиакомпаний. В семействе легендарного бренда: ежедневная и еженедельная газеты «Комсомольская правда» с аудиторией 3,3 млн, сайт KP.RU — 3,8 млн пользователей в сутки, радио «Комсомольская правда» — 2,1 млн слушателей каждый день, журнал «Телепрограмма», а также сайты radiokp.ru, teleprogramma.pro и sportkp.ru. Еженедельный охват аудитории медиагруппы — 60 млн, в том числе 6 млн подписчиков в социальных сетях. В состав холдинга входят 60 региональных редакций, 16 филиалов, 44 предприятия-партнера. В 2025 году «Комсомольская правда» отметит 100-летний юбилей.