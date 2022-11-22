Готовность нового детсада в подмосковном Серпухове превысила 75%

В городе Серпухов Московской области продолжается строительство нового детсада на улице Фрунзе. Готовность объекта превысила 75%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Подрядчик уже приступил к внутренней отделке помещений, также продолжается устройство инженерных сетей и монтаж фасада. Практически завершены работы по благоустройству.

Площадь трехэтажного детсада составит 4,2 тыс. кв. м. Он сможет принять 250 воспитанников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Проект предусматривает обустройство спален, игровых комнат, физкультурного и музыкального залов, классов для кружков, медблока, административных и вспомогательных помещений. На прилегающей территории появятся теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы.

Полностью завершить строительство и сдать объект планируется до конца 2022 года.

В октябре в селе Немчиновка Одинцовского округа (Московская область) началось строительство четырехэтажной школы. Она рассчитана на 550 мест.