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УАЗ выпустил лимитированную версию внедорожника УАЗ-469
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УАЗ выпустил лимитированную версию внедорожника УАЗ-469

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Фото: УАЗ
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Ульяновский автозавод в честь 50-летие модели 469 выпустил лимитированную версию вездехода УАЗ-469 стоимостью 1,65 млн рублей. Об этом 22 ноября сообщил портал Quto.

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Покупатели смогут приобрести юбилейный внедорожник только на заводе, без дилерских наценок, а также выбрать порядковый номер спецсерии.

Соответствующий шильдик будет установлен на кузов автомобиля и отражен в VIN-номере. Для тех, кто решит приобрести автомобиль непосредственно в Ульяновске, будет организована персональная экскурсия на производство и в фирменный музей УАЗа.

Автомобиль отличается черным матовым покрытием «Раптор», шноркелем, силовым передним бампером, мощными порогами и диодными фарами.

Внедорожник оснащается мостами типа «Спайсер», 112-сильным бензиновым двигателем, механической пятиступенчатой коробкой передач с подключаемым полным приводом Part-time и блокировкой дифференциала.

По сообщению портала, в Ульяновске уже состоялась передача первых двух машин из ограниченного тиража новым владельцам. Хозяевами лимитированных вездеходов стали фанаты модели из Казани и Симферополя. Предполагается, что оставшиеся автомобили найдут своих владельцев до конца текущего года.

3 ноября Ульяновский автозавод обнародовал данные о новой начальной версии внедорожника Patriot, у которой мотор экологического класса Евро-2 и нет системы ABS. Новую версию машины производитель назвал «Base Икар». У автомобиля китайская коробка передач, классическая раздаточная коробка с механическим включением и стальные диски колес. Из опций комфорта есть гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, аудиоподготовка и центральный замок. Если с мотором экологического класса Евро-5 новый «Патриот» стоит 1,52 млн рублей, то внедорожник, отвечающий эконормам Евро-2, предлагают за 1,5 млн рублей. Дополнительно сэкономить можно, отказавшись от антиблокировочной системы, она оценивается производителем в 5 тыс. рублей.

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