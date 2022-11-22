Одуванчики зацвели в Ростове-на-Дону из-за аномального тепла
В Ростове-на-Дону проснулись пчелы и зацвели одуванчики. Соответствующие фото появились в городских пабликах.
RostovGazeta уточняет, что 21 ноября в городе был побит температурный рекорд с 1923 года — столбики термометров поднимались до +18 градусов. Сегодня, 22 ноября, температура составляет +14 градусов.
Тем временем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупреждал, что в ближайшие дни в регионах Западной Сибири и Урала ожидается аномальный холод. Температурный фон будет на 16 градусов ниже нормы.
Так, на юге Красноярского края ожидается до –37 градусов.