Аномальный холод ожидается в ряде регионов России

Аномальный холод прогнозируют в ряде регионов России. Резкое падение температуры ожидает регионы Западной Сибири и Урала. По заявлению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в регионах температурный фон будет на 14–16 градусов ниже нормы. По словам Вильфанда, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве прогнозируется до 37 градусов мороза во второй половине недели, передает телеканал «Известия». В то время как в Москве ожидается колебание температуры от –2 до +2 °С. Синоптики прогнозируют в столице мокрый снег, дождь и усиление ветра, что создаст ощущение, что температура гораздо ниже, чем показывают столбики термометра. Причиной температурных колебаний специалисты называют активный циклон, который перемещается с юга и скоро начнет оказывать влияние на центр европейской части России.

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