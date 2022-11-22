Захарова рассказала о подработке гидом в 1990-е в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 ноября рассказала, как в 1990-е годы подрабатывала гидом для китайских туристов.
«Годы 1990-е были для нас для всех тяжелые в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Надо было подрабатывать <...> чтобы позволить себе поесть, попить и еще доехать до работы», — заявила Захарова, общаясь со студентами-архитекторами из Донбасса.
Она рассказала, как по выходным водила группы китайских туристов по Москве, которых больше всего впечатляла история храма Христа Спасителя. Они «ломались», по ее словам, на эпизоде, когда храм взорвали и построили на этом месте открытый бассейн.
Впечатляло туристов, как отметила Захарова, и то, что храм восстанавливали в 1990-е — когда страна находилась в тяжелом финансовом положении.
«А иначе было бы неинтересно», — отмечала представитель МИДа в разговоре с китайскими туристами.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что зарабатывал на жизнь в 1990-е годы, перегоняя автомобили из Турции.