Названа причина массовой гибели птиц в Ставропольском крае

В Ставропольском крае специалисты установили причину массовой гибели перелетных птиц и журавлей. Они погибли из-за неправильного использования химикатов. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров.

По словам губернатора, которые приводит NewsTracker, сельхозуправлениям необходимо отслеживать происходящее, а региональный минсельхоз и власти на местах должны найти виновных в случившемся и привлечь к ответственности.

Специалисты регионального министерства природы установили, что причиной гибели птиц стал фосфид цинка. Этот химикат применяют на сельскохозяйственных угодьях для борьбы с грызунами. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за лето погибло около 70 млн пчел. Причина — отравление химикатами, которые применяли фермеры для уничтожения вредителей.