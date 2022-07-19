Порядка 70 млн пчел погибло за лето в Свердловской области

В Свердловской области за лето этого года погибло около 70 млн пчел. Причиной стало отравление химикатами, которыми фермеры уничтожали вредителей.

Глава областного общества пчеловолов Данил Попов назвал нынешний год беспрецедентным по массовому мору насекомых. По его словам, которые приводит ИА «Ура.ру», погибло огромное количество пасек в Ирбитском, Белоярском, Пышминском, Богдановичском районах, а также в Косулино. Как правило, пчелы гибнут на пасеках, расположенных рядом с полями, где выращивают рапс. Так что в этом году пчеловоды останутся без меда, сказал эксперт.

Не исключено, пишет агентство, что агрохолдинги для борьбы с вредителями закупают в большом объеме дешевые китайские препараты. Несмотря на запреты, химикаты распыляют днем в период цветения, когда пчелы находятся на медоносных растениях. Зачастую от ядов погибают дикие насекомые, внесенные в Красную книгу.

Ранее в Удмуртии пожаловались на массовую гибель пчел. Об этом рассказали представители уже более 80 хозяйств Алнашского района республики. Высказывалось предположение, что пчелы погибли из-за обработки поля с рапсом химикатами, которую проводили 4–5 июля. Пострадавшие пасеки находятся в 2–5 км от обработанного поля.