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Песков назвал неуместным сравнение Путина с Хрущевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 22 ноября, счел неуместным сравнение президента России Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, говоря о Карибским кризисе 60 лет назад и нынешних отношениях России и Запада.

«Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Пресс-секретарь президента РФ указал на разные нюансы вокруг Карибского кризиса и нынешней ситуации. При этом он отметил, что и тогда, и сейчас речь идет о столкновении России и коллективного Запада во главе с США.

Ранее, 27 октября, на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что не может представить себя в роли Хрущева, при котором 60 лет назад произошел Карибский кризис.

30 октября глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, схожа с периодом Карибского кризиса, так как речь идет о создании непосредственных угроз безопасности Российской Федерации прямо у границ страны.

В сентябре российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что украинский кризис при самом деструктивном развитии будет всё больше приближаться к сценарию Карибского кризиса.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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