Лавров отметил схожесть текущей ситуации вокруг Украины с Карибским кризисом

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, схожа с периодом Карибского кризиса, так как речь идет о создании непосредственных угроз безопасности Российской Федерации прямо у границ страны. Об этом 30 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Как в 1962 году, так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем «Юпитеры» (ракеты средней дальности. — Ред.), расположенные в Турции. Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений», — отметил Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», которое опубликовано на сайте МИД России.

Он подчеркнул, что 60 лет назад советский лидер Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди проявили «ответственность и мудрость». Однако в настоящее время, по словам Лаврова, американская администрация не демонстрирует готовности к переговорам.

«Можно начать с того, что появившийся шанс на переговоры, который материализовался в конце марта на встрече в Стамбуле, был разрушен, сейчас мы можем это утверждать, по прямому указанию Вашингтона», — добавил министр.

14 октября замглавы МИД России Сергей Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире.

В сентябре российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что украинский кризис при самом деструктивном развитии будет все больше приближаться к сценарию Карибского кризиса.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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