BAIC вывела на китайский рынок конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Китайская BAIC Group объявила о старте продаж в Китае рамного внедорожника Beijing BJ60, который должен составить конкуренцию внедорожникам Toyota Land Cruiser Prado, а также Tank 500 и Haval H9. Об этом 22 ноября сообщил портал Drom.

Большой внедорожник BJ60 будет предлагаться в Китае в пяти- и в семиместном исполнении. Габариты машины составляют в длину 5040 мм. Колесная база вездехода составляет 2820 мм, дорожный просвет — 215 мм.

Новая модель отличается солидным экстерьером, который немного напоминает вышеупомянутые Land Cruiser Prado и H9, а оформление передней части машины с хромированной решеткой радиатора перекликается с американским Jeep.

Пока Beijing BJ60 доступен с единственным вариантом силовой установки, которая состоит из двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 267 л.с. и 48-вольтового стартер-генератора. Силовая установка работает в связке с 8-ступенчатым автоматом. Максимальная скорость — 180 км/ч. В базовой комплектации BJ60 имеет полный привод с девятью режимами движения и блокировкой заднего дифференциала.

Внедорожник оснащен двумя бензобаками: на 85 и 35 л, благодаря чему запас хода машины может достигать 1 тыс. км. В будущем ожидается появление других гибридных модификаций, а также полностью электрических версий.

В Китае за Beijing BJ60 просят от 239 800 юаней (примерно 2 млн рублей).

11 ноября марка Beijing представила Off Road-версию внедорожника BJ40 Kekexili Edition. Особая серия бескомпромиссного внедорожника названа в честь региона Kekexili, который расположен в Китае на высоте более 4,5 тыс. м над уровнем моря и где преобладают отрицательные температуры. Машина построена на базе вездехода Beijing BJ40, который снабдили двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Машина внешне похожа на пятидверный Jeep Wrangler.