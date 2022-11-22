Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК выделит Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд
Экономика
В России падают цены на сырье для мебели
Авто
В России продлили программу льготного автокредитования
Мир
FT указала на трудности ЕС в поставках оборудования для энергосистемы Украины
Общество
В Москве утвердили проекты 10 новых школ и детсадов
Мир
В «Укрэнерго» заявили, что в стране не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС
Спорт
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Спорт
В матче с саудовцами на ЧМ сборной Аргентины отменили три гола
Мир
«Газпром» зафиксировал оседание на Украине транзитного газа из РФ для Молдавии
Мир
Военный эксперт рассказал о поставленных на Украину ракетах Brimstone-2
Экономика
РБК сообщила о рекордном увеличении импорта золота из России в Китай
Авто
В России появились в продаже иранские машины Iran Khodro Tara

BAIC вывела на китайский рынок конкурента Toyota Land Cruiser Prado

0
Фото: BAIC Group
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская BAIC Group объявила о старте продаж в Китае рамного внедорожника Beijing BJ60, который должен составить конкуренцию внедорожникам Toyota Land Cruiser Prado, а также Tank 500 и Haval H9. Об этом 22 ноября сообщил портал Drom.

Инь и янь: Haval Dargo против Chery Tiggo 8 Pro Max
В чем похожи и чем отличаются два китайских кроссовера

Большой внедорожник BJ60 будет предлагаться в Китае в пяти- и в семиместном исполнении. Габариты машины составляют в длину 5040 мм. Колесная база вездехода составляет 2820 мм, дорожный просвет — 215 мм.

Новая модель отличается солидным экстерьером, который немного напоминает вышеупомянутые Land Cruiser Prado и H9, а оформление передней части машины с хромированной решеткой радиатора перекликается с американским Jeep.

Пока Beijing BJ60 доступен с единственным вариантом силовой установки, которая состоит из двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 267 л.с. и 48-вольтового стартер-генератора. Силовая установка работает в связке с 8-ступенчатым автоматом. Максимальная скорость — 180 км/ч. В базовой комплектации BJ60 имеет полный привод с девятью режимами движения и блокировкой заднего дифференциала.

Внедорожник оснащен двумя бензобаками: на 85 и 35 л, благодаря чему запас хода машины может достигать 1 тыс. км. В будущем ожидается появление других гибридных модификаций, а также полностью электрических версий.

В Китае за Beijing BJ60 просят от 239 800 юаней (примерно 2 млн рублей).

11 ноября марка Beijing представила Off Road-версию внедорожника BJ40 Kekexili Edition. Особая серия бескомпромиссного внедорожника названа в честь региона Kekexili, который расположен в Китае на высоте более 4,5 тыс. м над уровнем моря и где преобладают отрицательные температуры. Машина построена на базе вездехода Beijing BJ40, который снабдили двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Машина внешне похожа на пятидверный Jeep Wrangler.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022