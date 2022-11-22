Диетолог рассказал о важных для борьбы с осенней хандрой витаминах

Витамины А, B6, B12, С, D, E и Омега-3 важны для борьбы с осенней хандрой. Об этом член сообщества консультационного центра «Диетологи России» Вадим Михно рассказал во вторник, 22 ноября.

Специалист отметил в беседе с Pravda.Ru, что витамин А (ретинол) оказывает многостороннее воздействие на организм человека. Нередко его называют первой линией защиты от болезней, он необходим для роста, развития и обновления тканей, а также для поддержания активности иммунной защиты организма. От этого витамина в определенной степени зависит функциональное состояние организма, в том числе защитная способность его покровных тканей: кожи и слизистых оболочек.

Диетолог уточнил, что витамин А находится в говяжьей, куриной, свиной и тресковой печени; в жирной рыбе, белужьей икре, молочных продуктах, сливочном масле, твердых сырах, яичном желтке, листовой зелени, томатах, а также в любых оранжевых овощах и фруктах.

Витамин В6 (пиридоксин) очень важен благодаря его активному участию во многих видах обмена. Самое большое значение он имеет для обмена белков в организме. Он улучшает метаболизм в тканях мозга, поскольку является главным катализатором обмена аминокислот. Также витамин В6 способствует улучшению памяти и настроения и повышает работоспособность мозга, эффективен для снижения воспринимаемого стресса и уменьшения легких психических симптомов.

Его недостаток сопровождается выраженными нарушениями ЦНС, такими как депрессия, раздражительность и сонливость.

Накануне кандидат медицинских наук, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рассказала, что средиземноморская диета в настоящее время является самой научно обоснованной в отношении положительного влияния на здоровье человека.

Она предполагает потребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы и злаков, но не исключает мясо, поскольку в нем помимо белка есть такие важные элементы, как витамин B12, цинк и железо, пишет «Москва 24».

Ранее, 17 ноября, диетолог Мэнди Энрайт рассказала, что для того, чтобы похудеть, нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием, передает НСН.

Она отметила важность приготовления еды дома. Это помогает сократить потребление калорий благодаря тому, что можно контролировать составляющие блюда и величину порций. Специалист посоветовала не пропускать завтрак и не делать слишком продолжительных перерывов между едой, отметив, что лучше есть часто и помалу, чем редко, но помногу. Кроме того, специалист подчеркнула важность употребления большого количества воды, не заменяя ее чаем, кофе и алкоголем.