Скончался бывший вице-премьер Италии Марони

Итальянский политик, бывший вице-премьер и экс-глава МВД Роберто Марони скончался во вторник, 22 ноября на 68-м году жизни. Об этом телеканал SkyTg24 сообщил со ссылкой на источники в партии «Лига».

Марони ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, пишет REGNUM.

Марони родился 15 марта 1955 года в городе Варезе на севере Италии. Политическую деятельность начал в 16 лет в рядах левых марксистских организаций.

Вся его политическая карьера была связана с партией «Лига Севера» (позднее «Лига»). Он был ее лидером в 2012-2013 годах, передает «Федеральное агентство новостей».

Марони был членом нескольких правительств во главе с Сильвио Берлускони. В 2013-2018 годах работал президентом области Ломбардия.