Юрист назвала возможное наказание для торгующих подделками предпринимателей
Предпринимателям, торгующим поддельными товарами на маркетплейсах, может грозить штраф до 300 тыс. рублей. Об этом 22 ноября «Известиям» сообщила адвокат Юлия Кремер.
Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в отношении Wildberries якобы возбуждено административное дело из-за продажи неоригинальной продукции бренда Adidas.
«Насколько мне известно, было возбуждено дело за незаконное предпринимательство. Санкция за данное преступление будет выражаться в штрафе в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работах на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев», — сказала юрист.
Также в данном случае необходимо рассматривать — не было ли извлечения дохода в особо крупном размере, тогда ответственность будет выше, добавила Кремер.
По ее мнению, сложно говорить о перспективах развития дела, всё зависит от того, какую роль в этом принимал сам маркетплейс: проверял ли он установленные документы у продавцов, знал ли о том, что товар является подделкой и, зная данный факт, выкупал ли он у продавцов товар, чтобы торговать им от собственного имени.
«Мне бы, как потребителю, хотелось, чтобы это дело не прошло бесследно для интернет-торговли, так как возложение дополнительных обязанностей на маркетплейсы по проверке поставляемого товара, проверке документов и сертификатов, а не ловкий уход от ответственности за статусом «посредника» — это, кажется, те изменения, что назрели давно», — заключила Кремер.
При этом Wildberries опроверг информацию о продаже реплик бренда спортивной одежды Adidas. В маркетплейсе пояснили, что компания сотрудничает напрямую с международными производителями и закупает продукцию у официальных поставщиков. Кроме того, сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов, отметили в пресс-службе.
В августе сообщалось, что крупнейшие российские маркетплейсы «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries договорились о создании единой информационной системы c данными о случаях контрафакта. Планируется, что база данных поможет маркетплейсам эффективнее выявлять подделки, остановить их распространение в интернет-сегменте рынка и повысить безопасность покупок.