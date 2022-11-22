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Юрист назвала возможное наказание для торгующих подделками предпринимателей

Юрист Кремер: предпринимателям, торгующим подделками на Wildberries, может грозить штраф до 300 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Предпринимателям, торгующим поддельными товарами на маркетплейсах, может грозить штраф до 300 тыс. рублей. Об этом 22 ноября «Известиям» сообщила адвокат Юлия Кремер.

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Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в отношении Wildberries якобы возбуждено административное дело из-за продажи неоригинальной продукции бренда Adidas.

«Насколько мне известно, было возбуждено дело за незаконное предпринимательство. Санкция за данное преступление будет выражаться в штрафе в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работах на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев», — сказала юрист.

Также в данном случае необходимо рассматривать — не было ли извлечения дохода в особо крупном размере, тогда ответственность будет выше, добавила Кремер.

По ее мнению, сложно говорить о перспективах развития дела, всё зависит от того, какую роль в этом принимал сам маркетплейс: проверял ли он установленные документы у продавцов, знал ли о том, что товар является подделкой и, зная данный факт, выкупал ли он у продавцов товар, чтобы торговать им от собственного имени.

«Мне бы, как потребителю, хотелось, чтобы это дело не прошло бесследно для интернет-торговли, так как возложение дополнительных обязанностей на маркетплейсы по проверке поставляемого товара, проверке документов и сертификатов, а не ловкий уход от ответственности за статусом «посредника» — это, кажется, те изменения, что назрели давно», — заключила Кремер.

При этом Wildberries опроверг информацию о продаже реплик бренда спортивной одежды Adidas. В маркетплейсе пояснили, что компания сотрудничает напрямую с международными производителями и закупает продукцию у официальных поставщиков. Кроме того, сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов, отметили в пресс-службе.

В августе сообщалось, что крупнейшие российские маркетплейсы «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries договорились о создании единой информационной системы c данными о случаях контрафакта. Планируется, что база данных поможет маркетплейсам эффективнее выявлять подделки, остановить их распространение в интернет-сегменте рынка и повысить безопасность покупок.

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