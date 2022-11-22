Предложившая избирателям «погавкать» чиновница отделалась выговором

Председателю комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после сравнения избирателей с собаками. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил глава районной администрации Алексей Сараев.

По его словам, инцидент обсудили сегодня на специально созванном заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.

«Единодушно посчитали высказывание председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание — выговор», — написал Сараев в своем Telegram-канале.

Глава администрации выразил мнение, что независимо от ситуации представитель власти должен сдерживать эмоции и уметь налаживать диалог с людьми.

Кадры общения Фоминой с гражданами появились в Сети 18 ноября. На записи чиновница обращается к людям со словами: «Или вы только здесь погавкаете, простите?»

По данным местных СМИ, инцидент произошел в ходе публичных слушаний по вопросу нового генплана Боголюбовского сельского поселения в поселке Сокол. Как отмечалось в публикациях, местные жители выступают против его появления, поскольку боятся заражения воды, которую набирают из колодцев. Чиновница заявила, что строительство нового объекта уже в процессе. На этом фоне между ней и жителями произошел конфликт.